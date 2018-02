Munalaiul läbi jää vajunud väikebussist eluga pääsenud inimesed said haiglast koju

6. veebruari keskpäeval vajus Pärnumaal Munalaiu sadama lähistel läbi jää väikebuss. Õnnetusest pääsesid eluga kaks inimest, 51-aastane naine ja 41-aastane mees, kes tänaseks on haiglaravilt koju pääsenud.

Päästeameti ennetusosakonna eksperdi Mikko Virkala sõnul said päästjad 6. veebruaril kella 12.07 paiku teate umbes 500 meetrit Munalaiu sadamast Manija poole läbi merejää vajunud väikebussist. Teatele reageeris hõljuk ning kella paiku 12.30 toimetati kaldale kaubikust omal jõul pääsenud mees ja naine, kes viidi haiglasse.

Tänaseks on 51-aastane naine ja 41-aastane mees haiglast koju pääsenud ja nendega on kõik korras.

Munalaiul juhtunud tragöödias on siiani kadunuks jäänud neljanda hukkunu surnukeha. 6. veebruari õhtul toodi pinnale kolme sõidukisse lõksu jäänud inimese surnukehad, ent neljandat ei õnnestunud leida. Eile varahommikul alustasid tuukrid taas otsinguid, kuid päästjad arvavad, et tugev hoovus on surnukeha sündmuskehast kaugemale kandnud.

Tragöödia ohvriks langenud seltskond oli Delfile teadaolevalt teel Manilaiule sugulastele külla. Sõitnud Munalaiu sadamas parvlaevale, sai väikebussi seltskond teada, et see sõidab paari tunni pärast hoopis Kihnu. Väikebuss kihutas laevalt maha ja sadama lähedal mööda eelmise päeva hõljuki jälgi jääle. Veel pühapäeval oli Manija pool olnud vaba vesi.