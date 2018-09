Mulluse Tallinna Maratoni ajal valitses linnas liikluskaos. Korraldajad lubavad, et tänavu on asi teisiti

Martin Tomberg turvafirmast G4S ütles Delfile, et möödunud aastal oli üheks märkimisväärseks probleemide tekitajaks see, et autodele polnud piisavalt läbipääsukohti. Neid on seekord Tombergi sõnul märksa rohkem.

Lisaks on seekord muudetud maratoni marsruudil jooksusuunda. Möödunud aastal oli Kalaranna tänav õhtuni kinni, tänavu läbitakse see osa aga juba hommikul ja seejärel avatakse liiklejatele.

Tombergi sõnul pannakse tänavu kõikidesse ühistransordipeatustesse sildid, mis teavitavad katkestustest liinidel. Neid lubatakse ka asendad, kui sildid päeva jooksul kaduma peaks minema. Möödunud aastal oligi puudulik teavitus ühistranspordi liinide töö peatumise kohta üheks oluliseks etteheidete põhjuseks.

Tombergi sõnul oli möödunud aastal üheks oluliseks faktoriks see, et autojuhid ei järginud liikluse reguleerijate korraldusi ja sõitsid teed umbe. Samuti tõid korraldajad siis ühe korraldusest tulenenud koase tekkimise põhjusena välja vahetult enne maratoni kehtestatud lisaturvanõuded.

Korraldajad lubavad, et seekord on tevaitustöö parem. Ka Delfi avaldab neljapäeva õhtul interaktiivse skeemi muutuste kohta Tallinna liikluskorralduses reedel, laupäeval ja pühapäeval.