Mulluse erakordselt vihmase sügise tõttu rajatakse riigi toel sõnnikuhoidlaid

Toetust saab kasutada põllumajandusliku tootmisega seotud ehitustöödeks, põllumajanduslike masinate ja seadmete ostmiseks ja istandike rajamiseks või laienemiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmiseks.

Meetme raames on siiani toimunud viis taotlusvooru ja rahuldatud on 986 toetuse taotlust kogusummas 119 miljonit eurot. Toetuse abil planeeritakse teha investeeringuid kokku 305 miljoni euro ulatuses. Üks taotleja saab arengukava programmiperioodil toetust maksimaalselt 500 000 eurot. Kuues taotlusvoor on kavandatud selle aasta 3.–10. detsembriks ning taotlusvooru eelarve on 22,5 miljonit eurot.

Kokku on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmele põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse investeeringute parandamiseks ette nähtud 143 miljonit eurot.

Tegu on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmega, mis on 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.