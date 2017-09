Muinsuskaitse ekspert: linnahalli värvimine ja hilisem puhastamine kahjustab mälestist

Muinsuskaitse eksperte koondav ICOMOS Eesti esimees avaldab sügavat nördimust Tallinna Linnahalli üle värvimise asjus.

ICOMOS Eesti esimehe Riina Alatalu sõnul on Tallinna linnahall üks esimesi ja endiselt üks väheseid 20. sajandi teise poole ehitisi, mis on võetud kultuurimälestisena riikliku kaitse alla. "Hoone ei ole mitte ainult väärikas arhitektuuriteos, vaid sellel on ka mitmeid sümboolseid väärtusi alates linna taasavamisest merele. Arhitekt Raine Karpi ja teiste projektiga seotud inimeste tundlik lähenemine ajaloolisele linnaruumile, sealhulgas Tallinna kaitseehitiste ja silueti väärtustamine, väärib tunnustamist ja säilitamist järeltulevatele põlvedele," ütles ta.

Alatalu sõnul on Märt Sultsi eestvedamisel tehtud maalingute näol tegemist kooskõlastamata omavoli ja muinsuskaitseameti ning Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna spetsialistide seisukoha eiramisega.

"Käimasolev värvimine ning ka hilisem puhastamine kahjustab mälestist," kirjeldas Alatalu. "On mõtlema panev, et olukorras, kus mitte ainult linnahalli, vaid ka teiste mälestiste kordategemiseks napib Eestis vahendeid, kulutatakse energiat, raha ja materjale linnahalli kui mälestise rikkumiseks."

"Kõige kahetsusväärsemaks antud olukorras peame noorte kunstiõpilaste kaasamist, kelle baashariduse juurde peab kuuluma ka kunsti- ja arhitektuuriajalugu," ütles Alatalu. Tema sõnul on noorte inimeste ärgitamine eelkäijate loomingut rüüstama lubamatu.

"Antud tegevus on vaja koheselt peatada ja mälestisele kahjulikud tagajärjed likvideerida," ütles Alatalu.