Muinastulede öö kingib Eestile tulelaulu

Eesti mererandades süüdatakse muinastulede ööl taas tuhandeid lõkkeid. Vee piiril luuakse tulede kett, mis on EV100 suvise peonädala kulminatsiooniks Eesti riigi sajanda sünnipäeva aastal. Sel aastal muudab lõkkerituaali pidulikumaks Marek Sadami esitatud ja spetsiaalselt selle sündmuse jaoks kirjutatud tulelaul.

"See laul ja laulusõnad jõudsid minuni üsna lihtsalt, kui mõtlesin sellele, mida soovin teistele öelda mere ääres lõkke juures. Sõnad väljendavad seda, milliseid sõnumeid tahaks naaberlõkete juures viibijatele edastada," selgitas laulu sõnade autor Marek Sadam.

"Koos ansambli Sadamasild kollektiiviga otsustasime laulu esitada regilaulu võtmes. Ehk neid sõnu üheskoos lauldes või lausudes tekitame meis endis ja kõigis teistes ühise positiivse tunde, mis kannab meid terve järgmise aasta," lisas Sadam.

Muinastulede öö eestvedaja Mairold Vaik loodab, et uus tulelaul nakatab Eesti rahvast kaasa tulema. "Iga inimene süütab oma lõkke nii, nagu temale meeldib. Tänavu on lihtsalt võimalik seda teha ka üle Eesti teistega koos lauldes. Kutsume üles kõiki ühiselt lõket süüdates tulelaulu laulma," lisas Vaik.

Laul kõlab 25. augustil kell 20.45 ka raadio Elmar eetris – nii on tervel Eestil võimalik üheaegselt kaasa laulda. Laulu sõnad on kättesaadavad aadressil muinastuled.ee. Samal lehel on võimalik ka oma lõkkekoht ja -info ühisele kaardile kanda.

Muistsel ajal süüdati lõkked teadete edastamiseks või pimedal ajal tee näitamiseks merelolijatele. Kaasaegsete rannalõkete ühise süütamise traditsioon sai alguse rohkem kui 25 aastat tagasi ja augustikuist sündmust hakati kutsuma muinastulede ööks.