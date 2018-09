Mõrvatud naine pärandas oma kinnisvara kapole. Varem pole sellist asja juhtunud

"Mulle teadaolevalt pole sellist juhtumit varem olnud, kus keegi oleks oma kinnisvara kaitsepolitseile annakuga määranud või pärandanud," ütles kapo pressiesindaja Harrys Puusepp Delfile.

Testament on inimese viimse tahte avaldus, millega ta teeb oma surma puhuks korraldusi. Ilma testamendita toimub pärimine seaduse järgi. "Seega tõenäoliselt on inimene tahtnud, et pärimine ei toimuks seaduse järgi, kuid mis põhjusel see nii praegusel juhul oli, teadis tõenäoliselt vaid tema ise," ütles Puusepp.

Kus kõnealune korter asub, milline on selle väärtus ja mis sellest edasi saab, pole Puusepa sõnul praegu võimalik öelda, sest pärimismenetlus alles käib.

Kui testamendi tegija ei ole määranud isikule kogu oma vara ega selle mõttelist osa, vaid üksnes teatud varalise hüve, pidamata hüve saajat oma õigusjärglaseks, loetakse hüve annakuks ja hüve saaja pärimisseaduse kohaselt annakusaajaks. Seega oli kapole pärandatud korteri näol tegemist seaduse mõistes annakuga.