Mõru maitseelamus: klaasikild lõhkus einestaja hamba

1. aprill on tuntud naljapäevana, kuid Tiidule (67, nimi muudetud) tähendas see üpriski musta huumorit, kui ta leidis gruusiapärases söögikohas Pirosmani pilaffi süües oma toidu seest klaasikillu, mis murdis tema purihamba.

"Ma olin natuke juba söönud ja ma ei oska öelda, kas see oli salati või riisi hulgas, aga kuskilt tuli, jumal hoidku, klaasitükk! See oli päris kopsakas ja ma hammustasin selle suus katki, nii et alumine purihammas lagunes ära," räägib Tiit.

Külastajate üllatuseks ei näinud teenindajad klaasikildudes erilist probleemi, kuid Tiit ja tema poeg Robert ei kavatsenud juhtunuga niisama leppida, vaid tegid kildudest ja katkisest hambast pildi ning kirjutasid juhtunu kohta ka avalduse, et hiljem ei tekiks arusaamatusi.

Rati Samkharadze, kes kuulub restorani juhtkonda, ütles, et tal ei ole aimugi, kuidas klaas toidu sisse sattus ja ta väljendas oma siirast kahetsust juhtunu tõttu, sest väidetavalt on säärane olukord 18-tegutsemisaasta jooksul esmakordne.

