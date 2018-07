Moonika Haukanõmm väljendas muret talvel ähvardava elektri hinna tõusu pärast

Ta tõi välja, et Eesti Energia puhaskasum oli 2016. aastal 171 miljonit ja eelmisel 101 miljonit eurot, kust makstakse muu hulgas dividende riigile. "Selle loo juures tahaks lugeda kiirelt vastutava ministri seisukohta - milline on plaan, kuidas edasi ja milline on elektrihinna 30-protsendilise tõusu tegelik mõju," märkis Haukanõmm.