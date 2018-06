Möödunud mai oli kõigi aegade kõige soojem, erakordselt kuiv ja päikseline

Eesti keskmine sajuhulk oli mais 17 mm, mis on 40% normist (norm 42 mm). Alates 1961. aastast on see 6.-7. tulemus. Sama kuiv on mai olnud 2008. aastal. Kõige kuivem on olnud 1971. aasta, mil Eesti keskmine sajuhulk oli 12 mm.

Kõige vähem oli sademeid Jõhvi ja Tiirikoja ilmajaamades – kuu jooksul oli sademeid vaid 7 mm. Jõhvi ilmajaamas on see 15% ja Tiirikoja ilmajaamas 14% sajunormist. Jõhvis on alates 1926. aastast veel kuivem olnud 2016. aasta mai, mil kuu jooksul oli sademeid vaid 3 mm. Tiirikoja ilmajaamas on, alates 1929. aastast, sama kuiv mai olnud veel 1976. aastal.

Päikesepaiste kestuse maikuu rekord

Päikesepaistet oli Eesti keskmisena 408,4 tundi, mis on 148% normist (norm 276,0 tundi). Alates 1961. aastast pole nii palju päikest varem paistnud. Eelmine kõige päikesepaistelisem mai oli 2002. aasta, mil oli Eestis keskmisena 387,5 päikesepaistelist tundi.