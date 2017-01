Möödunud aastal toetas Lastefond kokku ligi 400 last üle Eesti

2016. aastal annetasid head inimesed SA TÜ Kliinikumi Lastefondile rohkem kui 473 000 eurot, mille toel aitas fond suuremal või väiksemal määral kokku 388 last üle Eesti.

Nende seas oli lapsi, kes vajasid Lastefondi abi näiteks erinevate teraapiate eest tasumisel, meditsiiniliste abivahendite, ravimite või ravitoidusegu soetamisel, ravireiside kulude katmisel jms. Samuti hõlmab see arv asenduskodude lapsi, kes said Lastefondi toel terapeutilist tuge; Tartu naiste varjupaika sattunud lapsi, keda seal fondi rahastusel nõustas psühholoog; ülekaalulisi lapsi, kelle lisatreeningute eest Lastefond tasus; liigesehaiged lapsi, kellel fondi tugi võimaldas käia tasuta ravivõimlemises ning lapsi, kes on saanud osaleda Lastefondi toel toimunud laagrites või kokkusaamistel.

Fond toetas möödunud aastal lapsi pea igast Eesti maakonnast, abisaajaid ei leidunud vaid Viljandi-, Hiiu- ja Saaremaal. Kõige suuremas summas toetuseid maksis fond välja ravitoidusegude soetamiseks (ligi 35 000 eurot) ning ravireiside transpordi- ja majutuskulude katmiseks (ligi 21 000 eurot).

Lisaks on fond aidanud kaasa sadade laste ravile, toetades SA TÜ Kliinikumi lastekliinikule ja erinevatele lasteosakondadele muretseda erinevaid seadmeid ja töövahendeid, milleks kliinikumi eelarves vahendeid ei jagunud. Näiteks soetas fond möödunud aastal lastekliinikule kolm jälgimismonitori, bilirubiinimõõtja ja veresoonte kuvaja ning mitmeid erinevaid töövahendeid psühholoogidele, logopeedidele ja eripedagoogidele.

Lastefondi nõukogu esimees Küllike Saar toonitab, et kuigi fondi nimes kajastub Tartu Ülikooli Kliinikum, ei ole fond ammu enam üksnes kliinikumi toetusfond. “Lastefond on muutunud haiglakesksuse asemel patsiendikesksemaks ning keskendunud selgelt haigete laste koduse ravi ja toimetuleku toetamisele. Seda näitab ka möödunud aasta jooksul väljamakstud toetuste jaotus, kus kliinikumi toetussumma osakaal moodustab ca 15 protsenti” räägib Saar.

“Samuti saab toetussummade põhjal öelda, et üks suur murekoht tervishoiu rahastamises on hetkel ravitoidusegude hüvitamise probleem. Kui veel mõned aastad tagasi vajas selles meie abi umbes 5-6 last, siis viimaste aastatega on see arv kolmekordistunud.” Ta lisab, et kuigi abivajajaid on rohkem, on õnneks viimasel aastal suurenenud ka fondi kogutud annetussumma.