Möödunud aastal hukkus Eestis tööõnnetuse tagajärjel 9 inimest

Hea töökeskkonna loomine algab riskianalüüsi koostamisest ning tegevuskava alusel riskide maandamisest. Järelevalve käigus aga selgus, et puudulik töökeskkonna riskianalüüs on ettevõtetes jätkuvalt suurimaks probleemiks. Teisel kohal on töötajate puudulik juhendamine ja väljaõpe. Paraku näitab statistika, et 35% tööõnnetustest juhtub töötamise esimesel aastal. Nii tuleb juhendamist ja väljaõpet märksa tõsisemalt võtta.

Eelmisel aastal registreeris Tööinspektsioon 5184 tööõnnetust, millest 9 lõppes töötaja surmaga. Peamine tööõnnetuste riskigrupp on 23-34aastased mehed. Ametitest sattusid sagedamini õnnetustesse puidutöötlejad, poemüüjad ja veoautojuhid. Sektoritest juhtus enim õnnetusi metallitööstuses (10%), riigikaitses (9%) ning kaubanduses (8%). Maakondlikult olid õnnetusterohkeimad Tallinn, Harjumaa ning Tartumaa. Väljaspool Eestit juhtus enim õnnetusi meie töötajatega Soomes. Selle aasta esimese nelja kuuga on registreeritud 1662 tööõnnetust, millest osade asjaolud on veel täpsustamisel. Kergeid tööõnnetusi oli 1286 ning raskeid 370. Surmaga on lõppenud neli õnnetust.

32% õnnetustest oli põhjustatud kontrolli kaotamisest masinate, tööriistade või seadmete üle. Ligi veerand õnnetustest juhtus, kuna inimene kukkus, libastus või komistas. Tööinspektsioon on portaali http://www.tooelu.ee/ kogunud praktilisi ohutusnõuandeid nii töötajale kui tööandjale.