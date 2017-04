Monika Haukanõmm Kaia Ivast: kuidas võtta tõsiselt ministrit, kes väidab, et tema ei vastuta millegi eest?

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) tunnistas eile Eesti Päevalehele, et ei pea sotsiaalkindlustuse kriisi eest vastutavaks ennast ega ministeeriumi, vaid sotsiaalkindlustusametist lahkunud ametnikke.

Vabaerakondlane Monika Haukanõmm ei saa aga aru, kuidas minister vastutust ei jaga.

"Loen tänast intervjuud minister Ivaga ja iga reaga läheb meel mõrumaks ja emotsioon kerib musta keerisena lakke. Kuidas võtta tõsiselt ministrit, kes väidab, et tema ei vastuta millegi eest. Süüdi on eelnevad ministrid (v.a. muidugi Tsahkna kui IRL-i minister), ametnikud, loomulikult allasutuse juht ja sealsed töötajad jne. Mida minister siis ütleb - puude raskusastme venimisest ja inimestele sellega kaasnevast ei tea ta midagi, SKAIS1 ja 2 arendamise fopaadest ei tea ta ka midagi, töövõimereform ja töövõimetuse ennetamine ei ole tema asi sest vastutab ju teine minister jne. Hea ministe Iva - Teie olete valdkonna eest vastutav ja on eriti väiklane tulla välja seisukohaga "Mina olin puu otsas, kui paugud käisid"," kirjutab Haukanõmm Facebookis.

"Ütlete intervjuus SKA endine juhi kohta, et kui inimesele tööülesanded ülejõu käivad, ei ole võimalik seda ametit pidada. Sotsiaalsektoris valitsev kriis ja eriti tänase intervjuu vastused panevad küsima - kas pole mitte õige hetk siiski endale tunnistada, et see töö käib teile üle jõu," küsib Haukanõmm.

