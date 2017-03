Monika Haukanõmm: Artur Talvik on Vabaerakonna jaoks loogilisim valik

Artur Talvik ja Monika Haukanõmm Foto: Ilmar Saabas

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Monika Haukanõmm kinnitas, et ei kandideeri tänavu Vabaerakonna esimeheks, ning leiab, et Vabaerakonna jaoks on kõige loogilisem valik kogukondade eestkõneleja Artur Talvik.