Mõned inimesed ei teadnudki, et kandideerivad valimistel

Eesti Päevaleht hakkas otsima kohalikel valimistel Tallinnas kandideerivaid inimesi, keda on varem kriminaalkorras karistatud. Selgus, et mõned inimesed ei teadnud ise midagi sellest, et kandideerivad.

„Ärge hääletage minu poolt! Ma ei viitsi selle jamaga tegeleda,” ütles eile valimisliidu MEIE Tallinn kandidaat, korduvalt joobes juhtimisega patustanud Priit Braun. Üllatava avalduse teinud Braun sai alles eile ajakirjaniku käest teada, et on Nõmmele kandidaadina üles seatud. Ootamatult valimisnimekirja sattunud Braun kinnitas, et ei ole kuskile andnud ühtegi allkirja või mingil muul moel kinnitanud, et tahaks Nõmmel kandideerida.

„Ma ei tahagi kandideerida. Mul pole sellist aega, sest mul on väiksed lapsed ja töö tapab. Ma ei jõua sellise asjaga tegeleda. MEIE Tallinn kutsus mind paar nädalat tagasi kuskile Koplisse istungile, aga ma ei jõudnud sinna. Ma ei ole neile lubanud, et ma kandideerin. Põhimõtteliselt kuulen sellest praegu teie käest, et ma kandideerin,” märkis Braun.

Valimisliidu MEIE Tallinn linnapeakandidaat Maria Kaljuste ei uskunud, et Brauni kandidatuur oleks esitatud tema enda teadmata. Siiski möönis Kaljuste, et kuna ta Brauni isiklikult ei tunne ja Braun kuulub Rahva Ühtsuse Erakonda (RÜE), lähtus ta RÜE-lt saadud allkirjastatud avaldustest. „Ju siis sellel Priidul on mingisugune mäluauk ja ta on Kristiinale (Ojuland – O. E.) avalduse esitanud meeltesegaduses,” arvas Kaljuste.

RÜE esimees Kristiina Ojuland väitis samuti, et Braun pidi avalduse ise allkirjastama. „Inimene ei saa kandideerida, kui ta pole avaldust täitnud,” ütles ta, lisades, et avaldusi on valimiskomisjon kontrollinud. Meenutasime Ojulandile, et sarnaseid lugusid on juhtunud mujalgi, näiteks Keskerakonnas Tartumaal, kus inimesed ei teadnud, et nad kandideerivad. „Võib-olla läks inimesel meelest ära, mine tea,” vastas ta.

Kuna valimisnimekirjad on lukus ja kandidatuuri enam tagasi võtta ei saa, pole Braunil kandideerimisest pääsu.

Üks ka Keskerakonnas

Ent neid, kes olid end nimekirjast leides üllatunud või polnud neil vähimatki aimu, millega nende valimisliit tegeleb, oli teisigi. Näiteks kümmekond aastat tagasi purjuspäi juhtimise ja kehalise väärkohtlemise eest kriminaalkaristuse saanud Marko Kreis väitis, et andis juba mõnda aega tagasi Keskerakonnale teada, et ei soovi valimistel osaleda, kuid tema nimi on valimisnimekirjas sellegipoolest. „Alguses oli mõte kandideerida, aga ma loobusin valimistel osalemast, sest mul pole aega ja ma tahan tegeleda oma perekonna ja äriga. Ma ei näe sellel mõtet, et ma raiskan aega ja luban inimestele midagi, kui ma samal ajal võiksin ise midagi luua,” selgitas Kreis.

Tema sõnul on tema nime valimisnimekirjas figureerimine kellegi tegemata töö, sest ta andis Keskerakonnale loobumisest teada. Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb aga lükkas selle jutu ümber ega pidanud võimalikuks, et Kreis ei tea oma kandideerimisest.

Hoolimata segadusest kandideerimise ümber tõdes ka Kreis, et on muutunud inimene. „See kriminaalkaristus on mõjutanud mind väga palju ja see on ka põhjus, miks mul tänasel päeval on perekond, ettevõtted ja miks ma teen tööd. Ma võiksin ju samamoodi kuskil edasi vedeleda, aga need sündmused on mind mõjutanud ning ma olen nüüdseks oma sisemaailma muutnud ja parandanud. Ühel hetkel panevad sellised asjad teistmoodi mõtlema,” ütles Kreis.