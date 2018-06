Moldova korrumpeerunud poliitikuga käesurumise tuules: Eesti riigijuhtide ametlikud kohtumised on ka varem skandaale põhjustanud

- Kollaaž

Möödunud nädalal kohtus peamisnter Jüri Ratas Moldova peamise oligarhi ja korruptandi Vladimir Plahotniuciga ja see on esile kutsunud palju kriitikat. Eesti riigijuhid on aga kohtunud ka mitmete teiste ebademokraatlike riigijuhtide ja skandaalsete tuntud nägudega. Diplomaatilises suhtluse tavade tõttu pole taoliste kohtumiste vältimine alati võimalik, kuid ära märkimist väärivad nad siiski.