MMSi sõprade grupis leidub ka ligi 100 meditsiinitöötajat

Õhtuleht analüüsis grupi liikmete avalikku profiili ja tulemus on üllatav: 8400 liikmest sadakond on vähemalt näiliselt seotud mõne meditsiiniettevõttega.

Paljud on oma profiilil märkinud töökohaks mõne suure Eesti haigla, mitme liikme kontol on kirjas, et nad on õppinud tervishoiu kõrgkoolis.

Õhtuleht vestles ühtekokku viie meditsiinitöötajaga, kes on salajases Facebooki kogukonnas „MMS ja DMSO Eesti“ ja kõige levinum põhjendus on puhas uudishimu.

„Kunagi tuttav lisas mu sinna gruppi, ma vahel huvi pärast loen seda,“ räägib anonüümseks jääda sooviv Andres.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes