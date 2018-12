MMS-i propageerija kaebas "Kuuuurija" ja Katrin Lusti kohtusse ning nõuab 50 000 eurot

Veski taotleb hagis, et TV3 ja Katrin Lust lükkaksid ümber mullu 8. mail "Kuuuurija" loos esitatud ebaõiged andmed ning taotleb ka mittevaralise kahju hüvitamist, mille suuruse jättis ta kohtu otsustada, vahendab ERR Uudised. Samas hindas Veski kohtuistungil kahju 50 000 euro peale.

"Arvestades Janika Veskile tekitatud hingelisi kannatusi ning rikkumise erilist raskust, on Veski arvates õiglase hüvitise suuruseks 50 000 eurot," ütles Veski esindaja, vandeadvokaat Diana Minumets.

"Kuigi senise kohtupraktika taustal on kindlasti tegemist pretsedenditu summaga, siis selle kaasuse asjaolud õigustaksid senist praktikat muutma ja edasi arendama," märkis ta.

Minumetsa sõnul ei motiveeri tagasihoidlikud kahjuhüvitised ajakirjandusväljaandeid ajakirjanduseetika nõudeid järgima ning ajakirjandusel on tekkinud karistamatuse tunne.

Lust võtab teemal sõna oma Facebooki lehel. Ta märgib: "Vaadake kallid sõbrad, kui ajakirjaniku käest hakatakse nõudma 50 000 eurot selle eest, et ta on refereerinud artiklit, kus on ekslikult kirjas kriminaalsüüdistus mitte kahtlus, siis ma pean teile ütlema, et selle töö tegemine ja selle tõe välja kaevamine ei ole siin Vabariigis enam võimalik."

Selle ja teiste kohtuasjadega seoses ütleb ta: "Loomulikult ma ootan põnevusega, mis nendest juhtumitest kohtus saab ja kas seda tööd, mida ma siin Eestis südamega teen, on üldse mõtet edasi teha..."