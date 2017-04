Mitu Põlva pagulasperet lahkus Saksamaale

Üks Kagu-Eestisse suunatud pagulaspere lahkus suuremasse Eesti linna ja sealt kuuldavasti Saksamaale edasi, kirjutab Lõunaleht.

Teine kvoodipagulaste pere läks Saksamaale reisile. Kolmaski pere on avaldanud soovi lahkuda. „Eesti ei ole siiski neile atraktiivne paik,” nentis Põlva vallavanem, kirjutab Lõunaleht.

Kõik Põlvasse suunatud lastega pagulaspered on olnud Süüriast.

„Üks pere läks Tartusse, aga kuuldavasti olla nüüd ka Tartust ära läinud. Nemad olid meil kõige esimesed, nad olid ka kõige asjalikumad,” ütles Põlva vallavanem Georg Pelisaar. Tegu oli kolme lapsega perega, ema-isa kõrgharidusega ehitusinsenerid. Et pereisa sai Tartus tööd, läks pere kaasa.

„Meil oleks kindlasti olnud siin tööd pakkuda. Siin ta läbis ka tööharjutuse, enne kui talle tööd pakuti, ja täitsa sobis ühele ettevõttele. Aga jah, eks nad ilmselt vaatasid, et Tartus on võimalusi rohkem. Lapsed said koolis ilusti hakkama. See aeg siin oli neil võrdlemisi lühike, eelmisel aastal enne sügist nad tulid,” rääkis Pelisaar.

Teine perekond teatas vallavalitsusele, et läheb märtsi keskpaigani reisile, kuid ei ole siiani Põlvasse tagasi tulnud. Kuuldavasti läksid nad Saksamaale. Vallal on tugiisikult laekunud info, et ka kolmas pere plaanib lähiajal Põlvast lahkuda.