Mitu päeva järjest koera koduõuel rünnanud hundid lasti lõpuks maha

Harjumaal lasid jahimehed maha kaks hunti, kes käisid mitu päeva järjest ründamas suurt koera, kes õnneks pääses eluga.

"Öösel hakkas ketikoer metsikult haukuma. Vanaema õue minna ei julgenud, mina aga ei kuulnud," ütles Valingu lähedal asuva maja peremees Õhtulehele.

"Järgmisel hommikul nägime, et meie koera on puremas käidud. Ilmselt päästis looma kuut, kuhu ta huntide eest varjule läks. Puretud oli koduvalvuri pead ja kaela," rääkis peremees. Ülejärgmisel õhtul olid hundid taas platsis, et pooleliolev töö lõpetada, ent seekord oli peremees valvel,taskulambil aku laetud ja valgusevihk põllule suunatud. "Kaks silmapaari vaatasid natuke aega vastu, ja läinud nad olidki. Õues hakkas just lund tuiskama ja ma ei julgenud üksi põllule jälgi ajama minna," rääkis peremees.

Järgmisel hommikul leidis ta põllult hundijäljed ja helistas jahiseltsi, kus algul ei usutud, et hundid koera ründasid.

"Kui ütlesin, et ketikoer kaalub üle 50 kilo, meeste hääletoon muutus. Jahimehed võtsid jäljed üles. Koera rünnanud emane ja isane hunt lasti Ääsmäe kandis maha."