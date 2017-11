Mis seos on Kadri Simsonil oma elukaaslase Teet Soormi väidetavate kuritegudega? Ilmselt mitte mingit

Majandusminister Kadri Simsoni elukaaslane Teet Soorm sai kahtlustuse suures ulatuses omastamises ja rahapesus. Seni teadaoleva põhjal pole aga mingit põhjust siduda Soormi väidetavaid tegusid Simsoniga.

Prokuratuur kinnitas, et Simsonil puudub seos Soormi kahtlustusega. "Prokuratuur on varemgi kinnitanud, et ei ole mingit põhjust Kadri Simsonit seostada tegudega, milles kahtlustatakse Teet Soormi," teatas prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

Esitatud kahtlustuste järgi omastas Teet Soorm aastatel 2010–2016 AS-i Rakvere Farmid vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid.

Simson ja Soorm tutvusid 2015. aasta alguses. See tähendab, et teod, milles Soormi kahtlustatakse, olid selleks ajaks juba ammu alanud.

2015. aastal antud intervjuus ütles Simson LP-le, et nad tööst omavahel pigem ei räägi. "Tema teab, kuidas tehakse vorsti, ja mina tean, kuidas tehakse poliitikat, ning nagu Bismarck ütleb: neid teadmisi ei peaks teineteisega jagama. Püüame koos olles teha teisi meeldivaid asju ja mitte nii palju tööst rääkida," ütleb Simson tollal. Soorm ise eitab, et on seadust rikkunud.

Simson oli juba enne Soormiga tutvumist edukas ja majanduslikult kindlustatud poliitik, mistõttu ei saa ilmselt ka väita, et tema kui Soormi pereliikme elustandard tõusis seoses väidetavalt kuritegelikul teel saadud tuluga.

Kuigi seni pole välja tulnud ühtegi võimalikku Simsoni seost Soormi tegudega, on juba olnud juttu sellest, et Simson võiks tagasi astuda. Simsoni kaitseks on võtnud sõna nii peaminister Jüri Ratas, riigihalduse minister Jaak Aab ja isegi reformierakondlane Jürgen Ligi, kes on kõik pidanud valeks Simsoni seostamist elukaaslase võimalike kuritegudega.

Simson juhatab praegu ELi ministrite kohtumist Brüsselis, aga täna on tal kavas juhtunud lähemalt kommenteerida.