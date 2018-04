Mis saab maakondlikust tasuta transpordist? Ratas: mina soovin taskukohasemat piletihinda ja tihedamat sõidugraafikut

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ei soostunud peaminister Jüri Ratas ütlema, kas tasuta maakondlik ühistransport tuleb või mitte. Küll aga möönis Ratas, et valitsuse eesmärk on muuta maakondlik ühistransport odavamaks ja sõidugraafik tihedamaks.

„Vastab tõele, et eesti elanik panustab igakuisest ostukorvist väga suure osa just ühistranspordile. Meie eesmärk on muuta piletihinda taskukohasemaks ja liinivõrku tihendada,” ütles peaminister ja lisas, et selle jaoks eraldatakse tänavu ligikaudu 13 miljonit eurot ja järgmisel aastal lisaks veel 21 miljonit. „Raha on mõeldud selleks, et parandada Eesti inimeste liikumisvõimalusi.”

„Usun, et ühistranspordikeskused näevad võimalust kujundada piletihinda, lähtudes oma nägemusest, mis tugineb maakonna nõudlusele,” sõnas Ratas.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) möönis aga, et maakondliku ühistranspordi küsimus on avalikkuses pälvinud ehk liigagi palju tähelepanu. "Kellel siis soodsamate piletihindade vastu midagi olla saaks, aga küsimus polegi niivõrd selles," sõnas Ossinovski, laites Keskerakonna tasuta ühistranspordi plaani. Ta tõdes, et sotsiaaldemokraadid keskenduvad pigem uute võimaluste otsimisele, kuidas maakondades ühistransporti korraldada. Näitena tõi Ossinovski nõudluspõhise ühistranspordi.