Mis on saanud Kulna rongiõnnetuse uurimisest? Selgub, et kohtuveskid veel jahvatavad ning rong ise on alles remondis

Kokkupõrge toimus kakskümmend üheksa minutit pärast kella kaheksat hommikul. Riisiperest Tallinna liikunud reisirong sõitis sisse samal ajal raudteeülesõidule jõudnud veoautole.

Kokkupõrke tulemusel paiskusid vedur ja esimene vagun rööbastelt maha. Õnnetuse tulemusena oli veok nii tugevalt deformeerunud, et päästjad lõikasid veokist juhi välja. Viga said üheksast inimest. Raskelt said viga nii 50-aastane vedurijuht kui ka 49-aastane veoauto juht. Nendele lisaks viidi haiglasse ka seitse rongis viibinud inimest.

Veokijuht ei märganud lähenevat rongi kuni selleni oli 200 meetrit. Ta püüdis ülesõidu lähenedes sõitukit peatuda, kuid tee oli libe ja see ei õnnestunud. Autojuhi sõnul proovis ta veel vahetult enne ülesõitu juhtida masin paremat kätt tühjale platsile, kuid seegi ei õnnestunud.

Haiglas tuvastati veoautojuhil joove, veres oli alkoholi üks mg/g kohta. Mees ise eitas, et oleks alkoholi tarbinud samal päeval või eelmisel õhtul. Tema suhtes alustati väärteomenetlus, mille otsus kaevati edasi kohtusse.

Kannatada saanud rong on endiselt Stadleri Minski tehases taastamisel. Remonditakse rongi kere ja alusvankreid. "Tööde kogumaksumus on rongi tootja ja remontija Stadleri ekspertiisi tulemuse kohaselt 2 124 840 eurot," kommenteerib kulusid Elroni kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

Ta sõnul võtab rongi taastamine aega minimaalselt 15 kuud ning jõuab tagasi liinile loodetavasti tuleva aasta lõpus või 2020. aasta alguses.

Kõik õnnetuses kannatada saanud inimesed said terveks, nii ka vedurijuht, kes töötab Elronis tänaseni edasi.