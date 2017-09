Mis juhtus tegelikult möödunud laupäeval, kui Rootsis hukkus Eesti mees? Kiirabi kutsunud eestlane räägib oma kogemustest

Kui alguses seostati Rootsis surnud Eesti mehe juhtumit peksmise ja vägivallaga, siis nüüdseks paistab, et tegu oli õnnetusega, mida varjutavad arusaamatused ja politsei väidetav jõhkrus pealtnägijate suhtes.

"Kõik sai alguse sellest, kui minu vend helistas mulle ja palus abi kiirabi kutsumisel, sest ta ei räägi puhtalt rootsi keelt." Nii räägib Delfile Marika (nimi muudetud ja toimetusele teada), Lõuna-Stockholmis Nackas elav eestlane. "Ta ütles, et naabrid tulid autoga tema juurde ja üks nende sõpradest on autos väga tõsiselt vigastatud." Väidetavalt oli vigastatu öösel trepist alla kukkunud.

Marika sõnul on meediast käinud läbi palju vääraid fakte. Nagu näiteks see, et tegu oli peksmisega. "Sain ise eile politseilt kinnitust, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga," märgib ta.

Aftonbladeti andmeil üritasid kiirabi kohale kutsunud inimesed kiirabitöötajaid trikitada, sest vigastatud mees leiti hoopis auto pagasiruumist, mitte metsast, kuhu neid suunata üritati.

"Ma isiklikult arvan, et see info eksitaski kõiki ja tegi sellest jubeda mõrvaloo," räägib Marika.

Trikitamise osa on Marika väitel vale, kuid vigastatud mees oli tõepoolest auto pagasiruumis. "Kannatanu oli pakiruumis, sest kui sõbrad leidsid ta vigastatult, siis panid nad ta pakiruumi ja sõitsid mu venna juurde. Kiirabile öeldi seda kohe, kui helistasime," räägib ta.

"Olin telefonis nii oma venna kui kiirabiga ja aitasin kiirabil leida maja, kus mu vend elab," jätkab ta. "Kiirabile sai kohe öeldud aadress ja et kannatanu on autos."

Marika sõnul lõpetas ta kõne, kui kiirabi kannatanuni jõudis ja hüppas siis autosse, et sõita ise sündmuspaigale. Kuid kiirabi oli selleks ajaks juba lahkunud.

Politsei vahistas kõik

"Kuskil poolteist tundi hiljem tuli üks politseinik venna õuele ja palus kõigil majast välja tulla. Seal olid siis mina, mu mees, pojad, ema, vend ja venna kaks sõpra," räägib Marika. Ehk siis need kuus inimest, keda varasemate artiklite järgi mõrvas kahtlustati.

"Seda, mis kõik edasi toimus, pole ma isegi oma kõige hullemas unenäos näinud. Pidime kõik istuma üksteisest eraldatud ja mitte rääkima. Telefonid korjati meil kohe ära. Hoovis oli ka minu kolme-aastane poeg, kellel oli seljas vaid T-särk. Palusin paar korda politseid, et kas minu poeg ja invaliidist ema võiksid tuppa minna. Selle peale öeldi mulle, et ma oleks vait," kirjeldab ta.

Nii istusid nad kuuekesi õues kuskil kaks tundi. Siis hakati neid ükshaaval sealt ära viima. Edasi järgnes Marika ja ta lähedaste jaoks alandav kogemus.

"Istusin mitu tundi üksi kongis. See oli õudne - ma ei teadnud, kelle pärast rohkem mures olla, kas oma haige ema või laste," räägib Marika.

Pärast pikka ootamist tuli Marika juurde üks naine ja palus temaga kaasa minna. "Mult võeti verd, mingi pulgaga proovid küüne alt ja suust ja siis paluti mul kõik riided ära võtta," kirjeldab Marika. "Arst oli ka meesterahvas. Ma küsisin neilt, et miks ma üldse seal olen? Miks nad peavad mind paljalt nägema? Paanika kasvas ja hakkasin nutma. Nad ütlesid, et peavad nägema, kas mu kehal on vägivallamärke. Mis mul üle jäi?"

Mõnda aega hiljem kuulas politsei Marika lõpuks ka üle. "Uurija ütles mulle, et ma olen vahistatud mõrvakatses kahtlustatuna. Siinkohal ma ei oska enam oma tundeid kirja panna," ahastab Marika. "Keeldusin edasi rääkimast ja palusin advokaati, mille peale viidi mind tagasi kongi, sest advokaati oleks saanud alles järgmisel hommikul".

Tema üllatuseks lasti aga tema, ta mees, ema ja vend pühapäeva varahommikul kell 3 vabaks. "Seisime seal jaoskonna ees ilma riiete, telefoni ja rahata. Õnneks kutsuti meile takso," ütles Marika.

Pühapäeval vahistati ka need inimesed, kellega hukkunud mees öö veetis. Õhtuks vabastati ka nemad. Marika on aga juhtunust šokis. "Tunnen ennast alandatuna ja ahistatuna ja olen politsei töös väga pettunud. Kui tegemist oleks olnud tapmisega, oleks päris mõrvar jõudnud maailmale tiiru peale teha selle ajaga, mis politsei raiskas süütute inimeste ahistamise peale."

Marika mehe (nimi on samuti muudetud) perspektiivist on loo kirjutanud ka Aftonbladet. Seal ütleb Rootsi politsei prokurör Viktoria Törnqvist, et praegusel hetkel ei ole midagi, mis viitaks sellele, et mehe surma taga on mingi kuritegu. "Lahkamisel saadud pilt langeb kokku ülekuulatud isikute antuga - mees kukkus ja vigastas ennast," ütles ta.