Mis juhtus paari aastaga? Veel 2016. aastal kiitis Kristina Kallas vene noorte riigitruudust

Erakond Eesti 200 tekitas paari päeva eest väikese tormi, alustades Tallinna südalinnas plakatikampaaniaga, mis kutsus eestlasi ja venelasi teineteisest eemale astuma.

Tavatule territooriumile eksinud geriljakampaaniat, mille "tegelik sõnum" olevat hoopis vastupidine, põhjendas erakond asjaoluga, eestikeelsete ja venekeelsete inimeste vahel laiutab sügav lõhe, mida on vaja paikama hakata juba esimesest klassist saadik, pannes eesti ja vene emakeelega lapsed ühte kooli kokku. Erakonna teguviisi selgitas selle liider Kristina Kallas partei siselistis nii: "Mida tegi üks plakat, kus ühiskonna lõhestatus meile ausalt trammipeatuse näite varal ette näidati? Eesti inimeste ette tõsteti ühiskonna peegel - näidati, mis meil ühiskonnas on valus koht. Reaktsioonid näitasid just seda, et on valus. Aga miks ta meid ehmatas? Mis on selle valu juur? /.../ Lõpetame üks kord selle paralleelmaailmades ja erinevate võimalustega ühiskonnas elamise ära. /.../ Loome ühtsed lasteaiad ja koolid kõikidele Eesti lastele, et nad saaksid koos käia ka ühistel pidudel ja töötada ühistes töökollektiivides ja elada ühistes linnaosades."

Selline ühiskonna üpris mustades toonides näitamine läheb mõneti vastuollu Kristina Kallase varem väljendatud mõtetega. Näiteks 2016. aastal ajalehele Sirp antud intervjuus nägi ta vene noorte meelsust sootuks helgemates toonides: "Vene noored peavad Eestit selgelt oma kodumaaks ja identifitseerivad ennast eurooplasena. Viimane integratsiooni monitooring näitas, et noored eestivenelased usaldavad Eesti riiki samaväärselt eestlastest noortega. Ärme siis seda seekord enam vussi keera," ütles ta seal muu kõrval.