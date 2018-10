Minudoc.ee telemeditsiini-platvormiga liitus Fertilitas

Erahaigla hinnatud arstid on tänu Minudoc.ee keskkonnale nüüdsest mugavalt kättesaadavad igale inimesele, sõltumata inimese asukohast. Kaugnõustamist osutavad nii Fertilitase naistearstid, lasteõed kui ka ämmaemandad.

Fertilitas on esimene erahaigla Eestis, kes avas oma patsientidele virtuaalkliiniku võimaluse, tulles sellega vastu paljude patsientide soovile saada teenust mugavalt ka distantsilt, seda olukorras, kus lihtsamate küsimuste puhul ei pea füüsiliselt kohale tulema.

Minudoc.ee keskkonda haldava Sentab Estonia OÜ tegevjuhi Tarmo Pihli sõnul annab niivõrd suure ja olulise erakliiniku, nagu Fertilitas, huvi nende keskkonna vastu kinnitust telemeditsiini vajalikkuse ja rakendatavuse kohta.

“Hea meel on öelda, et saame pakkuda läbi Minudoc.ee keskkonna arsti konsultatsioone ka Eesti suurima erahaigla, Fertilitase, kogenud arstide juurde. Koostöö erahaigla arstidega annab kinnitust, et vajadus vastava teenuse järele on olemas ning isegi naistekliiniku eriarstid näevad selles olulist kasutegurit nii oma töös kui ka suhtluses patsientidega,” räägib koostööst Fertilitasega Pihl.

Fertilitase erahaigla näeb Minudoc.ee platvormiga liitumises eelkõige patsiendi kasusid. “Patsiendi jalavaev väheneb tänu virtuaalkliinikule oluliselt. Samuti muudab see arstiabi kättesaadavamaks ja mugavamaks. Küll aga on see meile kui arstidele omamoodi uus väljakutse.

Anname endale aru, et erialati on virtuaalsete visiitide kasutegur erinev ning videokonsultatsiooni teel ei ole võimalik päris kõiki haigusi ja muresid diagnoosida. Sellegipoolest oleme arvamusel, et konsulteerida saab siiski ka sellistel juhtudel, mis vajavad hilisemat isiklikku läbivaatust.