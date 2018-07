Ministrivahetus võtab aega: on sotsidel üldse pingilt sobiv kandidaat võtta? Ilmselt vaja ka riigikogu erakorralist istungit

Urve Palo teatas täna, et paneb ministriameti maha ja lahkub sotsidest. Millal uus minister paika pannakse, on vara öelda. Ilmselt pani tänane uudis paljud riigikogulased pead vangutama: nimelt eeldab see tõenäoliselt parlamendi erakorralist istungit.

Ent see istung on alles viimane etapp. Esmalt peab Jevgeni Ossinovski sotside juhatusele pakkuma välja uue ministrikandidaadi. Olukord pole lihtne - esiteks on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametikoht spetsiifiline ja nõuab teatud tausta ja töökogemust. Erasektoris tegutsevatele ettevõtjatele see ilmselt magus amps pole: kõik on näinud sedagi, kuidas Urve Palo on sel ametikohal pidevalt surve all olnud.

Teiseks - valimised on praktiliselt ukse ees. Selle ajaga, mis veel ees, ei jõua enam sisulisi otsuseid vastu võtta ja end ministrina tõestada. Pigem on oht saada palju kriitikat ning minna uutele valimistele vastu negatiivse kuvandiga.

Oma kogemuste põhjal oleks ideaalne kandidaat Marina Kaljurand, ent eks ole näha, kas ta seda soovib. Veelgi enam, kas see Ossinovskile mugav variant oleks. Sellest saab pikemalt lugeda SIIT.