Ministrid meenutavad oma esimest tööd: peedi- ja kapsapõllul kõplamine, abitööline ehitusel ja kärbsepüüdja

Sel nädalal lahvatas leheveergudel vaidlus selle üle, kas lehelaste töö ikka sobib lastele või mitte. Tekkinud arutelu valguses uurisime ministritelt, millal ja kuidas nemad oma esimese palga teenisid.

Keskkonnaminister Marko Pomerants: "See oli pärast viiendat klassi, kui töötasin täissuve. Rakendasin hobuse hommikul ette ja läksin Einmanni mõisa parki oksarisust koristama. Park oli looduskaitse all. Eks see loodusevärk sealt hakkas. Samuti aitasin teraviljakuivatis ketassaega puid saagida ja laduda. Heinaküünis sai heinapalle tõstetud. Seitsmenda klassi järel tegin juba ehitusel segu ja vedasin põkaga müüriladujatele ette. Mis seal siis nii erilist on!"

Siseminister Andres Anvelt: "Minu esimene ametlik töökoht oli 16-aastaselt kooli kõrvalt autoremondi lukksepa õpilane Tallinna Autoremondi Katsetehases Katusepapi tänaval, kus lihvisin toonaseid Estonia võidusõiduautode epoksiidist keresid. See oli väsitav, kuid põnev töö - minu käte all valmisid läikivad võidusõiduautod."

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva: "Kuna elasime maal, siis oma kodus olid suvised põllu- ja loomapidamisega seotud tööd tavalised. Loomulikult soovisime ka ametlikult oma taskuraha teenida ja esimest korda sain seda teha pärast 2. klassi. Olin siis 8-aastane. Kõplasime ja harvendasime kolhoosis peete. Lastele jagati konkreetsed vaod, need tuli suve jooksul kaks kuni kolm korda läbi kõblata – seega oli töö ka tulemuse peale orienteeritud. Kui oli hästi tehtud, siis piisas ka kahest korrast kõplamisest. Vaod olid pikad, kuid töö ise kodust tuttav. Suurem töö oli pärast 7. klassi, kui kolhoosi sööklas tegin kõiki vajalikke töid alustades kartulite koorimisest, nõudepesust ja lähedal olevast kauplusest vajaliku kauba toomisest ja lõpetades õhtuse laudpõrandate küürimisega. Tööd oli palju, kuid ka teenistus oli tänu pikkadele päevadele väga hea. Lisaks 1. septembril kolhoosi poolt hea töö eest kingitud kaunis kirjutusvahendite komplekt."

Maaeluminister Tarmo Tamm: "Minu esimene väljastpoolt kodu saadud töökogemus pärineb ajast, kui olin kaheksa- või üheksa-aastane ja töötasin suvel koos teiste meie küla lastega kapsapõllul. Hommikuti seisime seal kapsapõllu ääres nagu varblased reas ja ootasime tööleasumist. Meie tööülesanneteks olid kapsaste istutamine, kastmine ja kõplamine. Minu jaoks on oluline, et esimene töökogemus saadakse lapsena, sest see paneb aluse tööharjumusele kogu eluks."

Välisminister Sven Mikser: "Koolilapsena käisin ikka suviti tööl. Esimest korda umbes üheksa- või kümneaastasena toonases töö- ja puhkelaagris (TPL) kolhoosi peedi- või kapsapõldu rohimas, hiljem EEesti Õpilasmalevas, mõnel aastal Paide metsamajandis, teisel kommunaalametis linna parke niitmas ja korrastamas. Esimene "päris" töökoht oli mul aga ülikooliõpingute ajal Põllumajandusülikooli (tänase Maaülikooli - toim.) raamatukogus."

Uueks rahandusministriks valitud Toomas Tõniste: "Minu esimene töökogemus oli umbes 5-6-aastaselt, vanavanemate juures maal olles, kui vanaema pakkus välja võimluse toas kärbeste püüdmisega raha teenida. Nimelt iga kärbes võrdus 1 kopikas. Olime vennaga kohe väga õhinal töö kallal ja minu arvates püüdsime kõik õues olevad kärbsed ka kinni."

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo: "Mina ostsin ilusad sinised kummikud ja käisin Peterburis ekskursioonil selle raha eest, mille teenisin Värska Vee tsehhis suvel liinilt pudeleid kasti ladudes.Töö- ja puhkelaagris peedipõllu kõplamist ma nii hea meelega ei meenuta. Raske töö ja tasu väike ehk palju kisa, vähe villa."

Haridus- ja Teadusminister Mailis Reps: "Nii nagu kõik lapsed ikka, sain oma esimese töökogemuse kodus oma vanuse kohaselt aiamaal töötades ning kodustes töödes oma osa tegemisel. Kasvatasime ka perele palju vajaliku ise, seega oli ka sellega seonduvalt palju aiatöid. Meil olid kodused kohustused laste vahel jagatud juba väga varasest east peale."

Ta lisas, et nende peres on alati tööd hinnatud ja suvel tuli taskuraha ikka ise välja teenida. "Väljaspool kodu sain esimese töökogemuse umbes kümneaastaselt, kui osalesin töö- ja puhkelaagris Tilsis Põlvamaal. Tilsi laagrid olid igal suvel, kus töötamisele lisaks toimusid tantsu- ja sporditreeningud ning esinemised. Õppisin koormusega hakkama saamist, kus peale tööpäeva tegime veel trenne ning nädalvahetustel esinesime. Samuti olen vahepeal töötanud ka aiandis, Leiburi leivatehases ja Kalevi kommivabrikus. Need andsid mulle väga palju uusi kogemusi ning lisaks ka enesekindlust ja rahuldustunnet iseenda saavutuste üle. Ma hindan neid kogemusi kõrgelt, sest iga töö on eluks midagi vajalikku kaasa andnud," meenutas Reps.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson: "Minu esimene reaalne töökogemus, mille eest sain ka töötasu, oli õpilasmalevas peedipõllul. Olin toona 12-aastane ning palka maksti vaomeetrites. Mida rohkem tegin, seda parem ka tasu. Tegemist oli lapse jaoks üsna motiveeriva süsteemiga, sest iga edasi liigutud sammuga oli teada, et kasvab ka tasu. Palk muidugi midagi eriliselt suurt ei olnud, kuid kindlasti oli tegemist hea kogemusega, mis aitas kinnistada tööharjumust."

Justiitsminister Urmas Reinsalu: "Naljaga pooleks - minu esimene rahateenimine oli vanaemaga kokkuleppel. Õppisin enne kooli lugema. Mäletan, et see oli trükitähtedega raamat „Naeris“. Sain selle eest 10 rubla. Palgatööna kooli ajal käisime trenniga kolhoosis põllult kive korjamas, õhtul saime kohe paar rubla sularaha kätte."

Simson ja Reinsalu lisasid, et peavad tähtsaks, et noortel oleks võimalik suviti tööharjumust kujundada ja lisaraha teenida. "Seetõttu toetan ka õpilasmalevate võimaluste laiendamist," kommenteeris Simson.

Reinsalu sõnas, et Tööinspektsiooni otsus mõjub ühiskonnale jabura ülereguleerimisena: "Siin tuleb tervet mõistust kasutada. Tööharjumus on üks inimeseks kasvamise olulisemaid osasid. Inimese elu peab olema mõtestatud pingutus. Tööd tegev inimene peabki paremini elama, kui inimene, kes ei tee tööd, see võiks olla meie ühiskonna alusväärtus. Igati normaalne on laste puhul ka töö, mida lapsed teevad vanemaid aidates kodus ja peres."