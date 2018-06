Ministriametist skandaaliga lahkunud Jaak Aab asus tööle Tallinna võimuaparaadi juurde

Tallinna Haigla projektijuhi Sven Kruubi kõrvale asus 1. juunist tööle endine sotsiaal- ja riigihalduse minister Jaak Aab.

Tema brutokuupalk on 2500 eurot, vahendab Raepress. Nõuniku peamisteks tööülesanneteks on haigla valmimisele eelneval perioodil haiglate tööjaotuse ja kompetentsikeskuste määratlemise ettepanekute väljatöötamine koostöös haiglajuhtide, erialaspetsialistide, ministeeriumite ja Haigekassaga, samuti Lasnamäe tervisekeskuse projekteerimise lähteülesande koostamine.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on tegemist vaieldamatult oma valdkonda tundva inimesega, kellel on rikkalikud teadmised ja kogemused.

Abilinnapea lisas, et projekti ootavad veel ees põhjalikud analüüsid, ettepanekute väljatöötamine, tööjaotuse kujundamine ja mitmed läbirääkimised erinevatel tasanditel, mistõttu rõõmustab, et linn saab kasutada projekti nõunikuna mitut ministriportfelli omanud Jaak Aabi ning tema kogemusi.

Jaak Aab oli Eesti Vabariigi sotsiaalminister aastatel 2005-2007 ning riigihalduse minister möödunud aasta juunikuust kuni 2. maini 2018. Ta lahkus ametist, sest jäi 11. aprillil vahele kiiruse ületamise ning joobes juhtimisega.