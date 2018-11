Minister Simson: Tallinn-Helsingi tunnel pakub huvi kogu maailmale

Lisaks on ministril Los Angeleses mitmeid kohtumisi. Kohtumisel Virgin Hyperloop-One'i kaasasutaja ja CTO Josh Giegeli ning nende uue CEO Jay Walderiga arutati Hyperloopi projekti hetkeseisu ning võimalust kasutada antud lahendust ka võimaliku Tallinn-Helsingi tunneli juures.

„Tallinna ja Helsingi vaheline tunnel ei paku huvi ainult Euroopas. Tegemist oleks maailma pikima veealuse tunneliga ning pakub huvi üle kogu maailma.

Hyperloopi projekt on järjest arenemas ning seda tuleb kindlasti kaaluda ka Tallinn-Helsingi vahelise tunneliprojektiga edasi liikudes. Kohtumisel Hyperloop-One’i juhtidega selgus, et just meie visiit oli uue CEO Jay Walderi esimeseks ametlikuks kohtumiseks.

Eesti on uutest transpordilahendustest huvitatud ja hyperloop on kindlasti üks neist projektidest, millel silma peal hoida,“ rääkis Simson.

Majandusminister kohtus ka World Trade Center Los Angelesi presidendi Stephen Cheungiga, kellega arutati, kuidas arendada Los Angelese ja Eesti ettevõtjate vahelist koostööd.

„Los Angeles on peamiselt tuntud maailma filmitööstuse südamena, kuid tegemist on ka ühe suurima majandusega piirkonnaga kogu maailmas. Siin on Ameerika suurim sadam ja meeletu arengupotentsiaal ja innovatsioon erinevates majandusharudes.

Kohtumisel World Trade Centeri juhiga arutasimegi, kuidas Eesti ettevõtjatele siinsel turul veelgi rohkem uksi avada. Hea näide Eesti ettevõttest, kes on siinsel turul jala maha saanud ja on tegemas tõelist läbilööki, on Digital Sputnik, kes pakub nii riist- kui ka tarkvaraplatvormi filminduses kasutatavatele LED valgustitele ning ettevõte mängib võtmerolli praegu Hollywoodis juurutatavates VR/AR süsteemides.