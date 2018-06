Minister Sikkut Soomes töökeelu saanud arstidest: arstide pädevust on vaja hinnata enne probleemide tekkimist

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut leidis, et Euroopa Liidu terviseandmete liikumise käigus peaksid paremini liikuma ka järelvalvet puudutavad materjalid. Nimelt kirjutas eilne Eesti Päevaleht, et Eestis töötavad paljud arstid, kellel on Soomes töötamine keelatud.

Sikkut ütles, et Päevalehes tõstatatud teemal on riigil veel palju õppida. Samas nentis ta, et ega riigil ei ole ka praktikat selle kohta, mis juhtub, kui saadakse info sellest, et mõnel arstil on Soomes praktiseerimine keelatud.

Ta nentis, et probleem jõuab sinna välja, et Eestis ei hinnata arstide pädevust. Mõned erialaseltsid hindavad arsti pädevust ja tehtud täiendkoolitusi, aga see on vabatahtlik ega puuduta kõiki arste. Seetõttu on keeruline hinnaga pädevust ka nendel arstidel, kes tulevad välismaalt tagasi Eestisse. Ta kinnitas, et terviseamet võtab seda teemat väga tõsiselt ja tegeleb sellega.

Ta kritiseeris seda, et praegu tegeleme viimase jupiga, kui välja on tulnud, et arsti tegevus on teises riigis piiratud või kui tema tööga on ilmnenud väga tõsine probleem. Ta soovis, et oleks ka proaktiivsem tervishoiuteenuse kvaliteedi hindamise süsteem. "Et punane lipuke tekiks varem," märkis Sikkut.

Sikkut ütles, et hindamine võiks jääda arstide endi teha, sest kõrvalseisjatel on väga keeruline arstide kompetentsi hinnata.