Minister Sikkut sõidab perearstita Setomaa südamesse aru andma

Selle aasta algusest lõpetas Meremäel tegevuse seal tegutsenud perearst, kellele terviseamet eelmisel aastal korraldatud konkurssi korras asendajat ei leidnud. Tagamaks kõigile arstita jäänud nimistu patsientidele perearstiabi, määras terviseamet Meremäe nimistus olnud inimesed teiste piirkonnas tegutsevate perearstide juurde ning võimaldas inimestel ka endal valida uus perearst. Patsientide määramisega teistesse nimistutesse on aga esile kerkinud puudusi, mis raskendavad kohalike inimeste jaoks arstiabi kättesaadavust.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul on oluline, et perearstiabi oleks inimestele kättesaadav ning kvaliteetne: „terviseametil on väiksemates omavalitsustes olnud raskusi perearstinimistutele uute perearstide leidmisega. Seega me peame ületama need takistused, mille tõttu pole arste Setomaale ning teistessegi piirkondadesse leitud“.

„Iga piirkond on omamoodi ning universaalselt toimivat lahendust ei ole, tähtis on paindlikkus,“ ütles minister. „Seetõttu ongi vajalik kohalike omavalitsusjuhtide ning perearstidega arutada, kuidas jõuda selleni, et ka Meremäe ja selle lähiümbruskonna inimesed saaksid vajaliku abi võimalikult kodule lähedal.“

Sikkut möönis, et tegu pole pelgalt Kagu-Eesti murega. Lahendus peitub tema väitel suuremas motivatsioonipaketis, mis julgustaks arste alustama tööd väljaspool suuremaid keskusi. Ühe osana lahendusest tõi minister välja vajaduse suurendada arstide maapiirkonda tööle siirdumise toetust, mis praegu on 15 000 eurot.