Minister Sikkut osaleb euroliidu töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel Luksemburgis

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb täna algaval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil Luksemburgis.

Üritusel on arutlusel töötushüvitiste maksmine piirialatöötajatele, vanemapuhkuste reeglid Euroopa Liidus ning laste tervislik toitumine. Lisaks kohtub Sikkut volinike Marianne Thysseni ja Vytenis Andriukaitisega.

Tervise- ja tööministri sõnul on oluline, et piirialatöötajatele oleks töötuks jäädes tagatud sotsiaalne kaitse ning hüvitisi maksaks riik, kus inimene on töötamise ajal ka makse maksnud.

„Inimesed kasutavad järjest enam vaba liikumise õigust, mistõttu peame tagama ka lihtsasti arusaadavad reeglid, kuidas toimib inimese jaoks tema turvavõrk, kui kõik ei lähe päris plaanipäraselt.

Eesti näitel puudutab see olukordi, kus inimene elab Eestis, aga käib Soomes tööl. On õiglane, et töötushüvitiste eest vastutab see riik, kuhu inimene on panustanud," selgitas Sikkut.

Euroliiduriikide ministrid arutavad täna eesistujariigi Bulgaaria pakutud kompromissi, et piirialatöötajatele hakkaks edaspidi töötushüvitisi maksma töökohariik, kui inimene on seal töötanud vähemalt kolm kuud.

Mullu, Eesti eesistumise ajal saavutati liikmesriikide vahel üksmeel perehüvitiste piiriülese maksmise teemal. Kui riigid jõuavad töötushüvitiste reeglites kokkuleppele, algavad määruse läbirääkimised Euroopa Parlamendiga.