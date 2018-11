Minister Sikkut EMO-sid puudutavast uuringust: soovitused on töös ja peaks lähiaastatel olukorda leevendama

Sikkut lubab, et suurima muutuse peremeditsiinis toob üle Eesti uute kaasaegsete tervisekeskuste rajamine. See peaks aitama esmatasandi tervishoidu tugevdada ja inimestele kättesaadavamaks muuta. Tervisekeskuste loomine võimaldab perearstidel ühte kohta koonduda. Seal hakkavad lisaks tööle ka teised toetavaid teenuseid pakkuvad spetsialistid ja on võimalik pakkuda inimestele abi ka väljaspool tööaega, loodab Sikkut. Lisaks saavad perearstid taotleda haigekassalt lisaraha teise pereõe palkamiseks, et arst saaks tegelda oma pädevust vajavate juhtumitega ning lihtsamad tervisemured leiaksid lahenduse pereõe abil.

Samuti on ministri sõnul valmimisjärgus mitmeid tehnilisi lahendusi, näiteks e-konsultatsioonid ja digisaatekirjad, lähiajal on käivitumas üle-eestiline digiregistratuur. Muudatused ootavad ilmselt ees ka perearsti nõuandetelefoni: järgmise aasta keskelt hakkavad telefonile vastavad perearstid, juhul kui haige nõus on, ligi pääsema ka helistaja varasematele terviseandmetele, analüüsitulemustele ja välja kirjutatud ravimitele.

Lisaks rajatavatele tervisekeskustele tegeletakse Sikkuti sõnul järjepidevalt ka perearstide kvalifikatsiooni tõstmise ja pädevuste laiendamisega, ka perearstide järelkasv on jätkuvalt probleemiks. Ministeerium loodab selle probleemi lahendada Tartu Ülikoolis peremeditsiini erialale vastuvõtu suurendamise abil. Tema väitel huvi selle eriala vastu kasvab. Lisaks pikeneb tulevast aastast perearstide residentuur.