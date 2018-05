Minister Repsi last hoiavad visiitide ajal ministeeriumi töötajad

Näiteks täna on Reps Brüsselis Euroopa Liidu ministrite nõukogu kohtumisel. Kes valvab taolisel ajal last, sest ilmselgelt ei saa Reps igale poole lapsega minna? Kurm vastas, et sel juhul tegeleb lapsega mõni inimene, kes saab seda teha.

Ministeeriumi allikad räägivad, et Repsiga käib visiitidel kaasas üks ja sama nõunik, kelle peamiseks ülesandeks olevat lapsehoidmine. "See on vale," vastas Kurm selle kohta.

Ta lisas, et haridus- ja teadusminister sõidab välislähetusse pigem harva, sest tal on tööst tulenevalt siseriiklikult palju kohustusi.

Haridus- ja teadusministeeriumi nädalainfo põhjal on minister Reps oma üheaastase lapsega täna Brüsselis, kus Reps kohtub Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Günther Oettingeriga. Neljapäeval ja reedel on minister lapsega Pariisis Euroopa kõrgharidusruumi ministrite kohtumisel ning Bologna poliitikafoorumil. Pariisist sõidab Reps lapsega edasi Iisraelisse Jeruusalemma, kus osaleb 27.-29. mail konverentsil „Thinking out of the Box“, mille teemaks on innovatsioon ja valitsuste roll selle edendamisel.

Kurm kinnitas, et Reps on oma laste eest alati ise välisreisidega seonduvalt kõik kulud ise kandnud.