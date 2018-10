Minister Reinsalu edastas eelnõu muudatusettepaneku: loobutakse kurjategija nime avaldamise keelust

www.DELFI.ee RUS 4

Urmas Reinsalu Foto: Rauno Volmar

Eile ilmunud Euroopa Komisjoni justiitsvoliniku Věra Jourová intervjuust selgus, et GDPR-i tähe all on Eesti parlamenti jõudnud seadusemuudatus, mis näeb ette salastada edaspidi ka kõigi süüdimõistetud kurjategijate nimed. Täna kinnitas justiitsminister Urmas Reinsalu Delfile, et eelnõu muudatusettepanek on põhiseaduskomisjonile edastatud.