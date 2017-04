Minister Palo kohtub Saaremaa ettevõtjatega

Urve Palo sõnul on sotside lubadused riigile jõukohased

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo külastab täna Saaremaad, kus kohtub laevaehitusettevõtjatega ja Saaremaa Ettevõtjate Liiduga ning külastab elektroonikatööstust Incap Electronics Estonia OÜd, mis avas reedel uue tootmisliini.

Minister Palo sõnul on Saaremaa suure potentsiaaliga, seda nii turismi kui ka ettevõtluse valdkonnas. „Uued parvlaevad on kohalike ja mandri inimeste poolt soojalt vastu võetud, nüüd tuleb meil tegeleda graafikute tihendamisega, et meie suursaared saaksid senisest veelgi enam oma mitmetahulist potentsiaali ära kasutada.“

Ta lisas, et Saaremaal on mitmeid globaalse haardega ettevõtteid, nende hulgas Incap Electronics. „Ettevõte ekspordib lisaks Skandinaaviale oma toodangut ka Hiina ja Põhja-Ameerikasse. Saarlaste panus elektroonika tootmisel aitab Eesti tugevamalt maailma kõrgtehnoloogiatööstuse kaardile märkida.“

Lisaks kohtub minister Palo Kuressaare linnapea Madis Kallasega, kellega arutatakse saarele üürikorterite rajamise vajadust.