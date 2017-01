Minister Ossinovski tutvus Rapla ja Pärnu naiste varjupaikadega

Jevgeni Ossinovski Foto: Madis Veltman

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kinnitas tänasel kohtumisel Rapla naiste tugikeskuse töötajatega, et riik hindab kõrgelt professionaalset ja pühendunud tööd, mida naiste varjupaigad üle Eesti teevad, ning kinnitas, et kõigile ohvritele on kvaliteetne teenus tagatud igas maakonnas.