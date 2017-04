Minister Ossinovski osales 100-kilomeetrisel Võhandu maratonil: iga tõmbega vaevab aina enam küsimus, kas aerutada lõpuni või minna Ivari Padari sauna

Läinud laupäeval toimus Võhandu jõel maraton, kus tuli aerutades läbida 100-kilomeetrine distants. Maratonist võttis osa ka tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kes läks kahesüstal rajale koos ETV saate „Pealtnägija” ajakirjaniku Kristjan Pihliga. Raja läbimisele kulus neil üle 16 tunni.

„Laupäeva hommikul kell 7 alanud kannatuste rada lõppes südaöö paiku,” jagas „Pealtnägija” eile infot oma Facebookis. Paatkonnal kulus distantsi läbimiseks 16 tundi, 14 minutit ja 28 sekundit. Selle ajaga jõuti 180 meeskonnaga K2MEN klassis 128. kohale. 608 lõpetanud võistkonna seas jõuti 469. kohale. Finišis oli paatkond kell 23.18. Esimesele kohale tulid leedukad Jonas Ragauskas ja Juozas Gurevicius, kellel kulus finišisse jõudmiseks kaheksa tundi, kaheksa minutit ja 43 sekundit. Kuigi Ossinovski ja Pihli paatkonnal kulus raja läbimiseks otse öelduna võitjatest kaks korda rohkem aega, on see siiski väga hea tulemus. Võrdluseks, et viimane sama klassi meeskond jõudis raja lõppu kella kahe ajal öösel, ja päris viimased võistlejad kella viie ajal hommikul. Nemad muidugi olid eriti vaprad, et äärmiselt pikast võistluspäevast hoolimata siiski alustatuga lõpuni läksid.

Ossinovski teatas vahetult enne võistlust, et selleks, et Jürgen Ligi, Priit Pullerits ja teised kaasaelajad saaksid jälgida, kuidas võistlejail läheb, alustas minister samal hommikul Instagramiga. Kella 16 ajal, kui läbitud oli juba 55 kilomeetrit ja alla poole distantsist veel minna, jagas minister ka kaadrit puhkehetkest. „Iga tõmbega vaevab aina enam küsimus, kas sõuda lõpuni või minna Ivari Padari sauna,” kommenteeris ta. Agarad kaasaelajad soovitasid siiski vastu pidada ja pärast võistlust sauna minna, millest paatkond vähemalt osaliselt küll kinni pidas, sest võistlusega jätkati lõpuni.

„Nad tegid selle ära! Pealtnägija paatkonnal (Jevgeni Ossinovski, Kristjan Pihl) kulus Võhandu maratoni 100-kilomeetrise distantsi läbimiseks pisut üle 16 tunni,” teatas „Pealtnägija” Facebookis. „Nii ta on, tegime ära,” lisas Ossinovski. „Pildistamiseks ei olnud lõpus enam ei jõudu ega valgust, aga juba kolmapäeval saab „Pealtnägijas” näha, kuidas 16-tunnine katsumus lõppes.” Ossinovskilt uuriti pärast võistlust Facebookis ka, mitu korda paatkond aluse kummuli keeras, mispeale minister sai vastata, et mitte kordagi. Ta lisas aga: „Endalegi üllatuseks.”

Taustaks veel nii palju, et esmalt pakkus „Pealtnägija” tiim maratonil osalemist Jürgen Ligile, kes aga loobus. Jevgeni Ossinovski oli samas nõus. „Pealtnägijas” näidati ka ajakirjanik Kristjan Pihli ja minister Ossinovski trenni, kus viimane prillid kaotas. Maratonile läks Ossinovski juba ilma prillideta.