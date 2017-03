Minister Mailis Reps: emakeel on kõige kaunim keel

Mailis Reps Foto: Andres Putting

Emakeeles kõnelemine on iseenesestmõistetav. Oleme selle kauni kõlaga nii harjunud, et ei pruugi argises suhtluses tähelegi panna. Emakeelepäev on kui meeldetuletus – eesti keel on ilus ja omapärane ning seda tuleb hoida.