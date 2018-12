Minister Mailis Reps eitab probleeme Tea Varrakuga: ministeerium on langenud põhjendamatult kriitika alla

"Täna hommikul avalikkuse ette jõudnud meediakajastused selle kohta justkui oleks ministeeriumi töö halvatud, ei vasta kindlasti tõele. Meie haridus on maailma tipus ja võimaluste loomise ning toetamisega on oma osa selles ka riigil.

Haridus- ja Teadusministeerium on Eesti üks olulisemaid ministeeriume, kus on viimasel ajal tehtud suuri asju. Loodud on paremad võimalused kaasava hariduse rakendamiseks, vastu on võetud uus kutseõppeasutuse seadus, samuti on kõrgharidusseadustiku menetlus Riigikogus finaaletappi jõudmas. Väärtustame riiklikult õpetajaametit enam kui kunagi varem, oleme asunud tasuta lasteaia ja parema alushariduse tagamiseks muudatuste ettevalmistamist. Oleme lennukalt alustanud uue strateegia koostamist, sellesse on kaasatud palju partnereid, kes usuvad, et haridus on meie arengu aluseks. Varsti saame paika ambitsioonika plaani hariduskonsortsiumide ehk õmblusteta hariduskeskuste loomiseks.

Vajalikud muudatused edasiminekuks ei sünni niisama. Muudatusteks peavad olema valmis kõik, see nõuab pingutamist, keskendumist ja paremaks saamise tahet. Selleks tuleb olla nõudlik nii enda kui ka teiste suhtes, muuhulgas on selleks vaja ka ministeeriumile kindlakäelist kantslerit. Pahameel, mis muutustega kaasas käib, on ühelt poolt paratamatu, kuid kindlasti olen ma kategooriliselt vastu sellele, et oma igapäevast tööd hästi tegevat ministeeriumi nimetatakse kaoses ja katastroofis olevaks organisatsiooniks. Täna on loetud tundide jooksul suur osa ministeeriumi juhtidest väljendanud nördimust selle üle, et ministeerium on langenud põhjendamatult kriitika alla, avaldanud soovi taastada töörahu ja toetada selles juhtkonda.