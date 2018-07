Minister Mäggi: Viljandist võiks saada pealinn

Riigihalduse minister Janek Mäggi on täna visiidil Viljandimaal, kus kohtub omavalitsusjuhtide ja ettevõtjatega.

Ministri sõnul võiks maakonna keskus Viljandi saada üheks Eesti pealinnaks.

„Meil on Tallinna kõrval mitmeid pealinnasid. Sügispealinn Narva, talvepealinn Otepää, kevadpealinn Türi ja praegu suvepealinna tiitlit kandev Pärnu. Samuti võime nimetada Tartut hariduse pealinnaks. Need on toredad ja auväärsed tiitlid, millest tunnevad rõõmu nii kohalikud kui ka turistid,“ ütles Mäggi.

„Viljandi võiks olla samuti pealinn – oma kultuurirohkuse tõttu näiteks Eesti kultuuripealinn. Selle osad on pärimusmuusika festival, hansapäevad, teater, kultuuriakadeemia, muuseumid ja suur hulk erinevaid rahvakultuuriga tegelevaid kollektiive.“

Ministri sõnul oleks sellel mõttel regionaalarengu seisukohalt piirkonnale väga positiivne mõju.

„Pealinna tiitel iseenesest regionaalset õitsengut ei too, kuid seda hästi ära kasutades on võimalik suurendada nii sise- kui ka välisturistide arvu. Kultuuri eksport on kindlasti valdkond, millega on võimalik luua töökohti ja suurendada kohalike heaolu. See omakorda tähendab suuremat sissetulekut kogu piirkonnale.“

„Samuti on mul hea meel viljandlastele öelda, et 16.–17. oktoobril toimub iga-aastane Balti riikide regionaalvaldkonna ministrite kohtumine. Seekord toimub kohtumine Eestis ja otsustasin ministreid võõrustada Viljandimaal.