Minister Mäggi: Valga riigimaja saab eeskujuks riigiteenuse osutamisel

„Linna südames asuvast hoonest saab pärast kaasajastamist eeskujulik näide riigimajast, kus keskselt – ühest kohast hakatakse kodanikele pakkuma vajalikke riigiteenuseid,“ lisas minister.

Hoones paiknevad juba praegu Sotsiaalkindlustusameti, Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaameti, Maa-ameti, Riigi Tugiteenuste Keskuse, Rahvakultuuri Keskuse, rahandusministeeriumi riigihalduse osakonna Valga talituse ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse töökohad.

Pärast hoone korda tegemist on plaanis kolida lisaks Tarbijakaitseameti, Keeleinspektsiooni, Muinsuskaitseameti, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Põllumajandusameti, Valgamaa Veterinaarkeskuse ja Maksu- ja Tolliameti ning Tööinspektsiooni töökohad.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) tegeleb aadressil Kesk tänav 12 asuva hoone projekteerimishanke ettevalmistusega. Hoone valmimise aeg on planeeritud aastasse 2020. RKASi prognoosi kohaselt on hoone rekonstrueerimistööde maksumus ligikaudu 2,7 miljonit eurot.

Loe veel

Riigihalduse minister Janek Mäggi töötab koos ministeeriumi ametnikega 1.-7. oktoobril Valgas. Nädalase Lõuna- ja Kagu-Eestis töötamise ajal on plaanis kohtuda ettevõtjate, omavalitsusjuhtide ja kohalike elanikega. Ühe päeva töötab minister Võrumaal ja ühe päeva Põlvamaal.