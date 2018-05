Minister Mäggi PR-ettevõtte uus juht: hetkel on meil 11 klienti, varasemaid ei avalikusta

Eesti Päevalehe soovile saada nimekirja Powerhouse’i korduvatest klientidest viimase kolme aasta jooksul vastas Paju eitavalt, viidates ühelt poolt sellele, et selleks aruandluseks pole temal esimeste päevade jooksul aega, aga teisalt ka selgitades, et see ei ole tema arvates õige. „Põhjus on selles, et kuni Janek Mäggi ministriks saamiseni oli tegemist eraettevõttega. Huvide konflikti tekkides astus Janek Mäggi ärist kõrvale ja jätkasin mina,“ ütles Paju. „Seega on endiselt tegemist eraettevõttega, nagu on iga teine ettevõte.“

Paju kinnitas samuti, et poliitilise lobistamise teenust Powerhouse ei paku. „Küll on Janek Mäggi nõustanud aegade jooksul poliitikuid, aga seda täiesti avalikult,“ ütles ta.

Powerhouse’i aadressidelt on tulnud ka mitmeid teateid heategevuslike organisatsioonide nimelt. Nii näiteks võib nende klientideks pidada ka SA Hille Tänavsuu Vähiravifond „Kingitud Elu“ või Eesti Evangeelse Luteri Kiriku toetusfondi, mille Mäggi koos teiste ettevõtjatega lõi. Vähiravifond „Kingitud Elu“, Tallinna lastehaigla toetusfond ja rasedusega seotud probleemidega tegelev sihtasutus „Väärtustades Elu“ olid kolm neljast organisatsioonist, kes kirjutasid Mäggi toetuseks avaliku kirja (nende kolme nimel on Powerhouse ka pressiteateid saatnud, seega saab neid pidada ühte või teistpidi Powerhouse’i klientideks).

Paju sõnul on Mäggi olnud aastaid mitmes heategevuslikus organisatsioonis nõu ja jõuga kaasas.

Lisaks on Powerhouse’il hetkel pooleli üks väiksemahuline avaliku sektori hange, milleks on augusti lõpuni kehtiv konsultatsioonileping veterinaarametiga.