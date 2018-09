Minister Mäggi on täna visiidil Raplamaal

„Vaatamata müüdile, et väljaspool Tallinna ja Tartut elu ei toimu, on Raplamaa hea näide vastupidisest. Seal on nii kultuuri, sporti kui ka korralikku ettevõtlust,“ ütles Mäggi. „Samuti on neil Eestis ainulaadne kirikumuusika festival, mis on toimunud juba veerandsada aastat.“

Ministri sõnul on Rapla hea näide sellest, kuidas tõmbekeskuse lähedusest saab võita.

„Kui ühest küljest on rongid täis inimesi, kes käivad Tallinna tööle, siis teisest küljest tulevad töökohad ja inimesed sealt Raplasse tagasi. Tööd annavad nii põllumajandus kui ka näiteks sealsed kaunid restaureeritud mõisad. Peale selle, et mõisad annavad kohalikele tööd, suurendavad need ka maakonna turismiväärtust.“

Rapla maakond koosneb neljast omavalitsusest, seal elab üle 33 000 inimese. Enim elab inimesi Rapla vallas, millele järgnevad Märjamaa, Kohila ja Kehtna. Nelja omavalitsuse eelarve on kokku suurusjärgus 45 miljonit eurot.