Minister Janek Mäggi osaleb jätkuvalt oma PR-firma tegemistes: Mäggi ametikohale asunud tegevjuht pidi töölt lahkuma

Riigihalduse ministri Janek Mäggi PR-ettevõttes tegevjuhina aprillis alustanud Taivo Paju lahkus ametikohalt juba ligi kuu aega tagasi. Lahkumise põhjuseks oli Paju sõnul tema erinev arusaam ettevõtte tulevikust ja ka tema esmaste tööülesannete ammendumine. Janek Mäggi möönab, et on nii sel puhul kui ka varem pärast ministriametisse asumist olnud ettevõtte tegevusse kaasatud.

Paju ütles Delfile, et ettevõtte tegevjuhiks minnes oli tema ülesanne selle töö ümber struktureerida, kuna senine juht Janek Mäggi lahkus päevapealt ministrikohale. Nüüdseks on tema sõnul töö tehtud. Sama kinnitas ka Janek Mäggi. Ka ei sobinud kokku Paju ettekujutus ettevõtte arengusuundadest Mäggi ettekujutusega. Mõlemad pooled kinnitavad, et konflikt suudeti ära hoida ja võimalik, et koostööd edaspidi mingil kujul jätkatakse.

Taivo Paju lahkumine tõstatab aga hoopis omaette küsimuse. Kuna Mäggi ettevõte tegeleb suhtekorraldusega ja Mäggi ise oli ministriks saamiseni elukutseline lobist, seati tema kohene ministritoolile asumise legitiimsus kahtluse alla. Mäggi kinnitas ise riigihalduse ministrikohale asudes, et ei tegele kuni ministriksoleku lõpuni oma suhtekorraldusettevõtte Powerhouse tööga.

Taivo Paju lahkumisest selgub aga, et Mäggi oli otseselt seotud nii aruteludega ettevõtte tuleviku üle kui Paju lahkumisega. Seda tunnistab ka Mäggi ise, mööndes, et arutas teemat Pajuga. Paju sõnul kestis see päeva või paar.