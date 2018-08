Minister Iva: vabatahtlikud saavad anda ka hoolekandesse olulise panuse

Sotsiaalministeerium kuulutas märtsikuus välja riigihanke viimaks läbi projekt, mille tulemusena arendada välja kestlik lahendus vabatahtlike kaasamiseks kogu riigis. „Sotsiaaltöötajad täidavad igapäevaselt ka selliseid ülesandeid, mis ei eelda erialast haridust ja mille täitmiseks saaks kasutada kogukonna abi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Vabatahtlikud ei asenda sotsiaaltöötajat, kuid suudavad sageli pakkuda vajalikku abi, mida kohaliku omavalitsuse teenused ei pruugi katta. Kogukonna kaasamine ja suurem tähelepanu oma liikmetele võimaldaks eakal või puudega inimesel kauemaks koju elama jääda ja ennetada hooldekodusse sattumist. Tihti võib aidata ka vestluspartneri olemasolu, et suuremaid muresid ennetada ning säilitada inimese elukvaliteeti.”

Minister Iva sõnul on järjest olulisem ka vanemaealiste iseseisva toimetuleku suurendamine ning nende kaasamine vabatahtlikku tegevusse. „Oluline on, et inimene saaks olla aktiivne igas vanuses," ütles minister Iva. „Eesti vanemaealiste potentsiaal ja eelised on kasutamata, seega oli üheks hanketingimuseks, et kaasatud vabatahtlikest 10% on vanemaealised."

MTÜga Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmiti kaheaastane leping, mille jooksul arendatakse koostöös kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujatega välja Eestile sobiv koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks hoolekandesse. Poliitikauuringute Keskuse Praxis 2013. aastal tehtud uuringu tulemuste kohaselt on sotsiaalvaldkonnas vabatahtlikke seni kaasatud vähe, sest puudub ühtne vabatahtlike kaasamise ja rakendamise praktika.