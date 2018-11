Minister: eesmärk on tuua Eesti lipu alla 300 suurt kaubalaeva

Sellega muutub 2014. aastal tekkinud olukord, kui sektori maksuerisuste puudumise tagajärjel lahkus Eesti registrist viimane seni Eesti lippu kandnud suur kaubalaev.

„Eesti kui mereriigi rahvusvahelise maine tõstmiseks ja kaldal töötavate ettevõtete töömahu suurendamiseks peame taastama oma laevastiku,“ ütles minister. „See toob riigieelarvesse 76 miljonit eurot maksutulu, mis praegu laekub teistele riikidele."

Merendussektorit hõlmav seaduseelnõude pakett kasvatab lisaks meremeeste sotsiaalkaitset.

„Eesti 1,3 miljonist elanikust on 10 000 tegevmeremehed, kellest pooled seilavad välisriigi lipu all ning neil puudub tihtipeale Eesti ravikindlustus. Ravikindlustuslepingu sõlmimisel on meremehel tulevikus võimalik saada kindlustuskaitse eelkõige meretöölepingute vaheliseks ajaks."

Simsoni sõnul ei muutu Eesti nn mugavuslipu maaks. „Ootame registritesse rohkem laevu, aga kindlasti jälgime hoolega, et need oleksid tehniliselt korras, täidaksid rahvusvahelisi ohutusreegleid ja tagatud oleks meremeeste heaolu."

Riigikogus toimub täna laeva lipuõiguse, laevaregistrite seaduse ja tulumaksuseaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Maksumuudatuste rakendamiseks on Eestil eelnevalt vaja saada Euroopa Komisjonilt riigiabi luba.