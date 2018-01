Minister Anvelt: jaanuarikuiste üliraskete liiklusõnnetuste põhjuseks on olnud ohtlikud möödasõidud ja kõrvaltegevused

28. detsembril hukkus inimene Tallinna-Narva maanteel Purtse lähedal. Esialgse info kohaselt põhjustas õnnetuse ebaõnnestunud möödasõit. Foto: Ain Liiva

Tänavu jaanuarikuu jooksul on juba hukkunud kümme inimest, mida on oluliselt rohkem kui varasematel aastatel selle aja jooksul. Siseminister Andres Anvelt nendib, et juhid suhtuvad paraku liiklusohutusse liiga hooletult.