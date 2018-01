Ministeeriumi kinnitusel on riigiametid maksuvaba tulu arvestamist põhjalikult selgitanud

Rahandusministeeriumi kinnitusel on nii maksu- ja tolliamet (MTA) kui ka sotsiaalkindlustusamet (SKA) teinud viimastel kuudel inimeste seas maksuvaba tulu arvestamise osas põhjalikku selgitustööd.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre ütles Delfile kommentaariks tänases Eesti Päevalehes ilmunud intervjuule jalatsitootja Samelin juhi Leida Kikkaga, et MTA ja SKA on tegelenud viimastel kuudel inimeste igakülgse teavitamisega.

"Erinevates meediaväljaannetes on ilmunud artikleid ja intervjuusid, sotsiaalkindlustusamet on saatnud teavituskirju, nii maksu- ja tolliamet kui ka sotsiaalkindlustusameti töötajad nõustavad inimesi igapäevaselt," sõnas Suutre.

"Juba see, et inimesed mõtlevad selle peale, kuidas 2019. aastal ära hoida tulumaksu juurdemaksmist, näitab, et info on nendeni jõudnud," ütles Suutre. "Iga uue süsteemiga harjumine ja omaksvõtmine nõuabki veidi aega, süsteem on varasemast mõnevõrra keerulisem ja küsimuste tekkimine on loomulik," lisas ta.

Kui inimestel on küsimusi, siis võivad nad Suutre sõnul alati pöörduda otse MTA või SKA poole kas kirja või telefoni teel. Samuti on abimaterjalid muudatuste kohta leitavad MTA kodulehel www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu.

Suutre kinnitusel saab inimene jooksvalt e-maksuametist vaadata, kui palju maksuvaba tulu on juba arvesse võetud, vajadusel muuta tööandjale antud avaldust ja vastavalt suurendada või vähendada maksuvaba tulu suurust.

Seda, kas tulumaksu arvestamise kord võiks sel või mõnel järgmisel aastal minna muutmisele, tuleks suutre sõnul küsida aga otse poliitikutelt. "Küll aga ei tasuks levitada paanikat, et tänavu riigile enam tulumaksu maksnud inimesed jäävad oma rahast ilma. Seadust ei saa enam tagasiulatuvalt muuta," rõhutas Suutre.

"Uus maksuvaba tulu arvestamise süsteem pole kindlasti läbi kukkunud. Selle eesmärk on vähendada madalama sissetulekuga inimeste maksukoormust ja see saab täidetud," toonitas Suutre. "Alates sellest aastast on maksuvaba tulu summa võrdne kuupalga alammääraga," lisas ta.

Maksukohustus kasvab Suutre sõnul neil, kelle sissetulek on suurem ja väheneb neil, kelle sissetulekud jäävad alla keskmise.