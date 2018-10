Ministeerium Rapla valla õpilaskodu kolmekordistunud hinnast: leiame õpilastele kindlasti lahenduse

Kas olukorra võiks lahendada see, et gümnaasium võtaks õpilaskodu enda hoole alla? Riigile alluva Rapla gümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar on sellele kategooriliselt vastu. „Selle raha võiks pigem õppevahenditele kulutada,” märgib ta. Kui küsin, kas tema meelest ei ole praegu tegemist varjatud õppemaksuga, mis paneb kaugemal elavad õpilased märgatavalt kõrgemate elamiskulude tõttu teistega ebavõrdsesse olukorda, märgib Kautsaar, et ei ole asjale sellise nurga alt mõelnud. „Mul on vanemana ikka kulusid, kui ma tahan oma järeltulijatele haridust anda,” leiab ta tekkinud ebavõrdsust kommenteerides.

Haridus-ja teadusministeerium lubab meetmed tarvitusele võtta

Haridus-ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummali sõnul on Rapla valla käitumine vastuvõetamatu nii suure summa kui hinna tõstmise viisi tõttu. „Arvestades seda, et koolis õpivad nii Rapla valla kui ka ümbritsevate valdade õpilased, kes on oma õpinguotsused teinud kehtivate tingimuste alusel, siis on elementaarne, et vald hinnatõusu kavatsused eelnevalt läbi räägib,” heidab Trummal vallale ette partneritest ja õpilastest möödaminekut. Ta leiab, et vald oleks hinnatõusu kavatsusega pidanud välja tulema juba vähemalt kevadel.

Ka valla vastumeelsust õpilaskodu rahastada ei pea Trummal õigeks. Üheks põhjuseks, miks tema sõnul riik gümnaasiumihariduse andmise Raplas enda kanda võttis, oligi tegutsev ja kõigile õpilastele soodne õpilaskodu olemasolu. Gümnaasiumipidamise kulude riigile üleminekuga säästab Rapla vald tänavu ligi 100 000 eurot ja tuleval aastal veel märgatavalt rohkem. See, et vald soovib nüüd gümnaasiumihariduse andmise osas käed täielikult puhtaks pühkida, on Trummali arvates äärmiselt kahetsusväärne ja külvab riigigümnaasiumide loomise protsessi usaldamatust.

Trummal ütleb, et vallaga on juba sel teemal suheldud ja ametliku pöördumise kohtumiseks ja probleemile lahenduse otsimiseks saadab ministeerium välja veel täna. „Teeme vallale ettepaneku hind üle vaadata. Kui vald seda ei tee, siis otsustame edasised sammud,” lubab Trummal. „Riik leiab kindlasti ka ilma valla järeleandmiseta lahendused õpilaste majutuseks ja muuks toetuseks.”

Mujal probleeme olnud ei ole

Kolmes üleriigilise vastuvõtuga koolis – Noarootsi Gümnaasiumis, Nõo Reaalgümnaasiumis ja Tallinna Muusikakeskkoolis on õpilaskodude kulud riigi kanda. Muudele riigigümnaasiumi õpilastele, kes peaks koolisõiduks päevas kulutama üle kahe tunni, on ette nähtud igakuine 50-eurone majutustoetus. Paide riigigümnaasiumis õppijate jaoks katab see näiteks täielikult majutuskulud, nii et õpilaskodu on õpilase jaoks ikkagi tasuta. Mujal on tasu paarkümmend eurot.

Majutustoetuse eesmärk on haridusministeeriumitust pakkudes võimaldada paindlikke lahendusi. Toetus laekub otse õpilase perekonnale, nii et õpilased saaksid vajadusel üürida ka näiteks korterit või elada hostelis.